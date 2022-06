Basquetebol feminino de Mafra joga em Joinville pelo campeonato estadual

Meninas disputaram nas categorias Sub 15 e Sub 17Â

As atletas de Basquetebol feminino mafrense, das equipes Sub 15 e Sub 17 participaram no último final de semana, em Joinville, de mais uma etapa do Campeonato Catarinense. Os jogos aconteceram no Ginásio de Esportes Sociedade Ginástica.

A equipe Sub 15 mafrense ABAM Basquetebol Mafra/DME perdeu o primeiro jogo para o JEC/SEJ/SESPORTE por 58 a 33. A cestinha da equipe foi a jogadora Giovanna Iunszkoski, com 11 pontos. A pivô foi Ana Carolini dos Anjos Sêbode, com 9 pontos, também se destacou com uma boa marcação e eficiência nos rebotes, principalmente no ataque.

Número reduzido de atletas

Para o técnico e professor, Plácido Gaissler Filho a equipe fez um ótimo primeiro quarto contra a equipe de Joinville, vencendo por 13 a 12, mas com o decorrer do jogo cansou e não conseguiu manter o mesmo desempenho durante todo o jogo. “Isso é fruto do número reduzido de atletas (8) que viajaram e participaram do jogo”, declarou.

No segundo jogo, Mafra perdeu para a equipe Basquete Feminino Blumenau por 58 a 31. Giovanna Iunszkoski foi novamente a cestinha de Mafra. A jogadora Tamyres Cristiane Karvat também se destacou pela “raça” demonstrada durante todo o jogo.

Conforme o técnico Plácido a equipe jogou nervosa e insegura, “algo normal pela idade das meninas, ainda mais quando se enfrenta uma equipe com tradição, que possui a jogadora Amanda Matios  da Seleção Brasileira Sub 15, que marcou 34 pontos” Ele destacou ainda que a equipe de Blumenau também contou com a pivô Valentina, de apenas 15 aos e 1.90 de altura, que dificultou a marcação da equipe mafrense.

Equipe Sub 15

As atletas que defenderam as cores mafrenses foram:

Maria Eduarda de Andrade

Kauane Augustin

Letícia dos Santos Pisck

Estela Koene

Tâmyres Cristine Karvat

Giovanna Iunzkovski

Lettycia Lorena

Ana Carolini dos Anjos Sebode

Izabely Machado FaustinoÂ

Categoria Sub 17

A equipe mafrese Sub 17 também esteve em Joinville no mesmo final de semana, para mais uma etapa do campeonato catarinense. A ABAM basquetebol Mafra/DME perdeu por 84 a 30 para a equipe de Joinville JEC/SEJ/SESPORTE. A cestinha mafrese foi Ellen Caroline Krol Deconto, com 13 pontos. A jogadora Amanda Matios que marcou 34 pontos;

Segundo Placido a equipe está sentindo dificuldade para ter um melhor desempenho e resultados, por não conseguirmos reunir todo o time nos treinos e até mesmo nos jogos, devido aos compromissos de estudos das atletas.

Equipe Sub 17

Maria Eduarda Fernandes

Maria Eduarda de Andrade (sub 15)

Amanda Sperkoski Canha

Tamyres Cristiane Karvat (sub 15)

Ellen Carline Krol Deconto

Maria Luiza Week Grahl de Souza

Giovanna Iunszkovski (sub 15)

Ana Caroline dos Anjos Sebode (Sub 15)

Andressa Krol Deconto

Carla Eduarda dos Anjos Sebode

Ariele Krol Deconto