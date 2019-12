Basquetebol feminino figura na festa de Beneméritos e Melhores do Ano 2019 da Federação Catarinense de Basketball (FCB)

1 de 2

Com a conquista da medalha de bronze no Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino este ano, a equipe da ABAM Basquetebol Mafra/DME sub-12 colocou seu nome na história do basquetebol estadual durante a condecoração dos Beneméritos e premiação dos Melhores do Ano 2019, realizada pela Federação Catarinense de Basketball (FCB) na noite da última sexta-feira, 06, em Florianópolis. Representando Mafra, o treinador das equipes sub-12, sub-13 e sub-15, Plácido Gaissler Filho, se fez presente dentre os cerca de 300 convidados como atletas, técnicos, árbitros, dirigentes, imprensa e familiares que participam da celebração que encerra a temporada. Para Plácido este foi um momento de celebração, de contato com outros técnicos e de rever muitas amizades e parcerias. “Mafra voltou à disputa pelo Campeonato Estadual há três anos e este ano no sub-12 conquistamos o bronze. Por esse feito, já fomos citados neste evento. Portanto, já fazemos parte da história do basquetebol estadual”, disse.

De acordo com a FCB o evento premia atletas e representantes dos times campeões dos torneios da FCB na temporada, além de homenagear parceiros e profissionais de outras áreas que contribuem para o basquete. Foram condecorados novos 15 membros do “Hall da Fama” do basquete catarinense além da primeira turma de Grandes Beneméritos, composta por cinco membros. O evento também marcou a premiação aos técnicos, cestinhas, arbitragem, mídia e outros profissionais que contribuíram para o ano da FCB.

O evento de Beneméritos e Melhores do Ano 2019 foi uma realização da Federação Catarinense de Basketball em conjunto com a Trimania, uma parceria que completa 10 anos em 2019. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site da FCB no link: http://bit.ly/benemeritosbasquete