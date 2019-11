Bazar com roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00

Compartilhar no Facebook

Mafra ter├í bazar com roupas e cal├žados novos e usados a partir de R$ 1,00. Ser├í na Feira Cultural que inicia nesta segunda-feira no sal├úo do Santu├írio Aparecida de Mafra, pr├│ximo ao hospital, das 9h ├ás 22h at├ę domingo, dia 10. Aproveite e economize!