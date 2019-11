Biblioteca de Mafra continua recebendo novos leitores

A Biblioteca Pública Municipal Prof.ª Alzira Maria do Valle, inaugurada em setembro de 1970, está prestes a completar 50 anos de atividades. E, na Semana Nacional do Livro, relembra algumas das realizações deste ano, como a noite de autógrafos do livro “Um trem para Leontina”, de autoria do mafrense Romeu Gomes de Miranda, ou ainda, a apresentação do teatro infantil em alusão à Páscoa. Todas as ações visaram incentivar o gosto pela leitura.

Apesar da era da internet, a biblioteca de Mafra ainda apresenta dados positivos em relação ao número de novos leitores, registrando neste ano, até o mês de setembro, 72 novas inscrições, mantendo uma média de aproximadamente 500 empréstimos mensais. Conta com um acervo de cerca de 22 mil livros e atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h e das 13h30min às 17h.

A Biblioteca Pública Municipal profª Alzira Maria do Valle foi inaugurada em 27 de setembro de 1970, no governo de Edmar René Evers. O nome foi homenagem à professora que se destacou em Santa Catarina e no Paraná, por incentivar a leitura.

SEMANA DO LIVRO

Instituída pelo Decreto nº 84.631, de 09 de abril de 1980, a “Semana Nacional do Livro e da Biblioteca” tem por objetivo incentivar a leitura e a construção do conhecimento através da difusão do livro, da informação e do acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais.