Binário do Jardim América trará mais desenvolvimento ao bairro

No mesmo dia, Executivo Municipal anunciou a execução da obra para implantação do binário no Bairro Vila Nova

Com o investimento de R$ 5.694.806,10, foi anunciado na noite da quarta-feira, 1º de junho, a execução de obra para implantação de binário no Bairro Jardim América e execução de pavimentação. O binário faz parte do Plano Mil, do Governador Carlos Moisés, que esteve em Mafra no mês passado, assinando notas de liberação deste e de outros recursos.

O prefeito Emerson Maas em meio a representantes do Executivo e Legislativo Municipal e comunidade local, oficializou o início das obras, informando que os serviços de topografia já estão em andamento. O binário compreende as vias Av. Coronel José Severiano Maia e Rua João Maria do Valle, consideradas de grande relevância para o comércio local, além de favorecer a organização do trânsito, facilitando o acesso às escolas do bairro, UPA e residências.

Desenvolvimento do bairro

Além do anúncio do binário, o prefeito destacou outras melhorias na infraestrutura do bairro, com a revitalização da praça Dr. Edmund José Saliba – atrás da igreja – entre a Av. Cel. José Severiano Maia e ruas João Maria do Valle e Emílio Evers. A praça já possui parquinho infantil, área de lazer e academia ao ar livre e passará a contar com pista de skate e banheiro. Também anunciou que está em processo licitatório para execução de obra para pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Rivadavia Haymussi. “Por muito tempo o Jardim América foi deixado de lado, um bairro com muito potencial de crescimento e com este binário beneficiará cerca de 4500 habitantes”, declarou Maas, enfatizando ainda a implantação do novo viaduto de acesso e do novo loteamento com 511 lotes.

A vice-prefeita Celina Dittrich Vieira destacou o empenho da Administração Municipal e de todos os demais envolvidos para a concretização deste empreendimento. “Estou satisfeita por ser uma cidadã mafrense e poder fazer parte do poder Executivo. Toda população merece atenção e a do Jardim América, agora com esta nova infraestrutura, tem muito a ganhar”, disse.

Os vereadores presentes – Vanderlei Peters, presidente da Câmara Municipal -, João Maria Ferreira, Mario Skonieski, Rafael Augusto Cavalheiro, Sérgio Luiz Severino. parabenizaram o Executivo Municipal, destacando a harmonia entre os dois poderes, podendo proporcionar melhores condições de urbanização e consequente qualidade de vida ao cidadão.

Jardim América no mapa

O empresário e barbeiro João Girardi, que há 30 anos reside na região, participou do evento considerando um marco para o bairro. “Com certeza o binário trará melhorias enormes para o bairro. O Jardim América está sendo visto com bons olhos pelo governo e com certeza mais uma rua com possibilidade de mais comércio (Rua João Maria do Valle)”.

O Binário

O projeto do binário do Jardim América prevê também a implantação de calçadas regulares e com piso podotátil (desenvolvidos com saliências em relevo) contribuindo para a acessibilidade e segurança dos pedestres do bairro. Para saber mais sobre o projeto dos binários Jardim América e Vila Nova consulte no site oficial da Prefeitura de Mafra o Edital de Concorrência Pública nº 003/2022 – Processo Licitatório nº 055/2022.