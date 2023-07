Biópsia de próstata é realizada pelo HSVP de Mafra

A biópsia de próstata é um dos exames mais importantes para diagnosticar o câncer de próstata. Esse tumor é o mais frequente entre homens brasileiros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

E agora este exame está sendo realizado pelo Hospital São Vicente de Paulo de Mafra. Mais um avanço, para a saúde da nossa população.

A biópsia de próstata é recomendada em casos de aumento nos níveis de PSA e para pacientes com anormalidades no exame de toque retal (exame de próstata), fatores que podem sugerir a presença de câncer. “Este é o único exame que permite o diagnóstico definitivo do carcinoma da próstata” explica o Dr. Luciano Sfredo, médico Urologista do HSVP.

Como a biópsia de próstata é feita?

A biópsia da próstata é usualmente realizada através do ultrassom transretal, feito sob anestesia local e sedação, o que faz com que seja um exame sem dor ou desconforto.

Então são coletadas amostras das áreas da próstata. Após a coleta, os fragmentos são enviados para a análise do patologista.