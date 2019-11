Boletins de ocorrência de maus-tratos contra animais podem ser feitos pela Internet

A Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina passou a oferecer nesta segunda-feira (04), a opção de registro online de Boletins de Ocorrências (BOs) sobre maus-tratos contra animais. O registro destina-se a fatos descritos como maus-tratos contra animais e denúncias da prática de ato de abuso, maus-tratos, abandono, ferimentos propositais ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O link está disponível no site da Polícia Civil ou diretamente no endereço.

“A partir de agora todo cidadão que residir no Estado de Santa Catarina poderá fazer o registro de maus-tratos contra animais de forma virtual. Para tanto, deve acessar a página da Polícia Civil”, afirma o diretor de Inteligência, delegado Alfeu Orben. “Todos os BOs eletrônicos são enviados para a delegacia da área do fato”, completa o diretor.

A iniciativa atende à lei estadual 17.404/2017, que prevê a criação de seção no portal da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil para atendimento de ocorrências envolvendo animais. Ela foi possível com a ação conjunta da Polícia Civil com o Centro de Informática e Automação do Estado de SC (Ciasc).

Mesmo com a Delegacia de Polícia Virtual de Proteção Animal de Santa Catarina, o cidadão que preferir pode ter atendimento e fazer o registro do BO presencialmente. Basta comparecer a uma delegacia de polícia.

Na Delegacia Virtual também é possível fazer os seguintes BOs:

Acidente de trânsito sem vítima

Perda de documentos e/ou objetos

Recuperação de documentos e/ou objetos

Ameaça, calúnia, injúria e difamação

Furto e roubo

Denúncia anônima

Danos causados por fenômenos naturais