Bolo Vermelho, Torta de Chocolate e Bolo de Mel foram os vencedores do 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais de Mafra

O bolo Veludo Vermelho de Requeijão com Morango, Amora e Mirtilo, elaborado por Luciane Dzus Ferigotti, foi o grande vencedor do 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais realizado na tarde do último sábado, dia 30, no Hotel Susin. A 2ª colocada foi a Torta de Chocolate com Morangos e Creme de Avelã, confeccionada por Eliane Tschoeke Grassitelli e o 3º colocado foi o Bolo de Mel Recheado com Abóbora, de Mariza Ulbrich Teclak.

Ao todo participaram 15 concorrentes, com receitas antigas de família, criações próprias ou ainda inusitadas, como a Torta de Mousse de Erva-Mate e o Bolo de Pinhão. Os preparos foram avaliados por uma comissão julgadora composta por profissionais ligados à área, sendo: Ana Maria Susin, proprietária do Hotel Susin e há 15 anos responsável pelo cardápio de doces do hotel; Helga Bach, proprietária e confeiteira do restaurante Doces e Fricotes de Canoinhas; Simone Gritti Magalhães Voltratch, consultora alimentar graduada em gastronomia pela Unicesumar; Cintia Silveira, graduada em gastronomia pela Unicesumar; Mary Bodnar, proprietária da panificadora Bodnar de Papanduva e Osvaldo Américo Pagliaci, técnico de panificação e confeitaria do Moinho Catarinense Werner Alimentos.

CHEIRO DE INFÂNCIA

A Primeira Dama do Município, Iara Bielecki, destacou o amor e o afeto colocado na confecção dos bolos e tortas, além dos produtos regionais, os quais classificou como obras de arte. “Isso tudo remete à minha infância, ao cheiro do bolo na casa da vó e hoje temos aqui muitas fatias de bolo e de afeto e acredito que cada competidor colocou além dos produtos regionais, ainda um pouco das suas recordações e da sua própria etnia”, declarou. Falando aos competidores, destacou que “se hoje vocês nos oferecem essa diversidade, é porque um dia seus avós e pais trabalharam para manter e enaltecer a cultura étnica dos que escolheram aqui para viver”. Ela parabenizou e agradeceu aos participantes por revelarem e compartilharem seus talentos.

A diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Eliane Villa Lobos Strapasson, agradeceu a participação de todas as confeiteiras e destacou o empenho e a criatividade de todas. “Os bolos e tortas surpreenderam pela criatividade e receitas bem elaboradas”, afirmou. Ela agradeceu também aos jurados, pela disposição em participar utilizando seus conhecimentos técnicos. “Em cada realização precisamos contar com apoio e colaboração de outras pessoas e esse evento não foi diferente. Obrigada a todos por participarem e prestigiarem o 2º Festival de Bolos e Tortas Regionais” declarou.

A presidente do Conselho Municipal de Turismo de Mafra – COMTUR, Simone de Luca, agradeceu aos inscritos no concurso, ao Hotel Susin pela parceria, aos jurados e ao público presente. “Espero que seja a segunda edição de muitos outros festivais no futuro”, declarou.

REVELANDO TALENTOS NÃO PROFISSIONAIS

A vencedora do Festival, Luciane Dzus Ferigotti, disse ter ficado muito feliz com a aprovação do seu bolo e considerou o festival como um jeito das pessoas – que não são profissionais -mostrarem seus talentos na culinária. “É uma forma de revelar os talentos que ficam muitas vezes escondidos em suas casas e ainda podem resultar em uma nova fonte de renda para muitas”, declarou. Essa foi a primeira vez que participou do festival, mas costuma fazer bolos diferentes para receber amigos e parentes.

A segunda colocada, Eliane Tschoeke Grassitelli, foi uma grande incentivadora para que acontecesse a segunda edição do festival e disse que já está pensando em novas receitas para o próximo, que com certeza vai participar. “Estava tudo ótimo, bem organizado, com muitos bolos maravilhosos. Amei, estava tudo perfeito”, declarou.

A terceira colocada, Mariza Ulbrich Teclak, participou pela segunda vez do festival com o bolo de mel recheado com abóbora. Disse que a receita foi uma mistura de tradição de família com um pouco de invenção. Ela achou muito legal participar. “É muito bonito ver os olhos das pessoas em relação ao bolo apresentado”, declarou.

CONFEITEIRAS

O Festival contou com 15 talentosas participantes, que elaboraram suas receitas utilizando os produtos regionais de forma muito criativa e saborosa:

1 РBolo Ma̤a com Castanha РAline Sabrine Brandemburg

2 – Strudel de Abóbora com Requeijão – Alline Andrya Zahdi

3 – Torta com Geléia de Morangos e Queijo Quark – Adriana Maria Becker Silveira dos Santos

4 – Torta de Mousse de Erva-Mate – Carla Aparecida Carvalho Liebl

5 – Bolo de Aipim com Coco – Daniela de Fátima Moro

6 – Torta de Chocolate com Morangos e Creme de Avelã – Eliane Tschoeke Grassitelli

7 – Bolo de Mel com Recheio de Abóbora – Mariza W. Teclak

8 – Torta de Requeijão – Vilma Aparecida Pires Lourenço

9 – Torta de Maçã – Renata Mallmann

10 – Bolo de Mel – Neuci Maria Konkel

11 – Torta de Requeijão com Pudim de Mel – Maria de Lis Zielinski

12 – Bolo de Pinhão – Márcia Nilde Veiga

13 – Bolo de Morango com Creme de Limão – Leonarda Aparecida Messias Gomes

14 – Bolo Veludo Vermelho de Requeijão com Morango, Amora e Mirtilo – Luciane Mª Pereira Dzus Ferigotti

15 – Bolo de Fubá da Marina – Lúcia Regina Schweizer Nunes

PARCERIAS

O Festival teve por finalidade valorizar os produtos regionais e revelar talentos da gastronomia Riomafrense. Foi uma realização do Conselho Municipal de Turismo em parceria com a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal de Educação, Esporte Cultura com apoio do Hotel Susin. O principal critério para participação foi a utilização de pelo menos um produto regional na confecção do bolo ou torta, quais sejam: abóbora, aipim, amora, erva-mate, fubá, laranja, mel, maçã, morango, pinhão, requeijão e uva.