Compartilhar no Facebook

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC visitou na última semana a Maternidade dona Catarina Kuss (MDCK) com o objetivo de realizar o cadastro e capacitação de responsáveis pelo Sistema de Gestão de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde. A ação do cadastro e da capacitação faz parte das estratégias de enfrentamento a Covid-19 no estado. Lembrando que a Maternidade possui leitos de UTI Neo-Natal.