Bombeiros de Mafra organizaram a prova final do curso avançado de Atendimento a Emergências

O Corpo de Bombeiros de Mafra com o auxílio do Bombeiros Comunitários e com o apoio dos Bombeiros de Papanduva, realizaram no último dia 15 (sábado), na localidade de Espigão do Bugre, o Treinamento Operacional que certificou os alunos de Monte Castelo como Bombeiros Comunitários.

Vinte e sete alunos participaram do curso e vivenciaram experiências muito próximas às ocorrências atendidas no dia a dia.

No teste final eles se deslocaram por nove quilômetros até o acampamento, onde tiveram um dia intenso de instruções com práticas abordando temas relativos a Atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, sobrevivência e providência de recursos em meio rural (mata), combate a incêndio, busca terrestre, condução de embarcações e algumas práticas de salvamento em meio aquático.

O treinamento operacional certifica os alunos como Bombeiros Comunitários, que poderão atuar em situações de emergência que possam presenciar em suas rotinas. Os BCs formados irão trabalhar em auxilio às guarnições do quartel de Bombeiros de Monte Castelo, que foi inaugurado ontem.