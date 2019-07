Bombeiros e polícias realizam Simulado Regional de Atendimento a Ocorrência de Grande Vulto em Mafra

Ação é alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro comemorado no dia 2 de julho

Amanhã, a partir das 14h, o 9º Batalhão Militar, vão realizar um Simulado Regional de Atendimento a Ocorrência de Grande Vulto. A ação vai ser na BR-116 na altura do km 8, (posto Mallon), a partir das 14h, onde o trânsito será bloqueado sendo desviado para as marginais.

O simulado envolverá várias vítimas – 25 pessoas – dentro de um cenário caracterizado como uma ocorrência de acidente de trânsito entre ônibus, carros e veiculo de transporte de produtos perigosos, evolvendo ainda caso de embriaguez ao volante.

Além dos bombeiros outros órgãos das forças de segurança, como Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal estarão evolvidas, além da concessionária da rodovia.

Viaturas e aeronaves também serão empregadas no simulado.

NOVOS EQUIPAMENTOS PARA OS BOMBEIROS DE MAFRA

No último dia 27, quinta-feira, o 2º Pelotão de Bombeiros de Mafra promoveu uma formatura militar para a entrega oficial de novos equipamento, assinatura do termo aditivo do convênio firmado entre o Bombeiro e a Prefeitura de Mafra, e ainda para celebrar a formatura de encerramento do Curso Básico de Atendimento à Emergências (CBAE), promoção de Bombeiros Comunitários e entrega de elogios e medalhas aos bombeiros militares.

Os novos equipamentos recebidos já serão empregados às guarnições e proporcionarão um melhor atendimento nas ocorrências. Já a assinatura do termo aditivo vai possibilitar a manutenção dos repasses de recursos entre o município e a corporação garantindo assim a possibilidade novos investimentos na unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra.

SEMANA DO BOMBEIRO

No dia 2, ontem, foi comemorado o Dia Nacional do Bombeiro, e para celebrar a data o 2º Pelotão de Bombeiros de Mafra vai realizar várias atividades como visitas técnicas e palestras.

Ontem os bombeiros receberam no quartel da corporação alunos de escolas do município onde apresentaram o rotina de trabalho de um bombeiro militar, os equipamentos, as viaturas e ministraram uma palestra preventiva aos estudantes.

Hoje será realizada visitas a empresa com palestra relacionadas à prevenção, primeiros socorros e procedimentos em caso de acidentes.