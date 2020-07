Bridgestone Bandag doa máscaras e cestas básicas para a população de Mafra

Compartilhar no Facebook

Diante da rápida expansão da COVID-19 no Brasil, a Bandag, empresa pertencente à Bridgestone e dedicada à pesquisa, desenvolvimento e manufatura de bandas de rodagem, reforça seu compromisso de servir à sociedade e realiza a doação de máscaras de proteção facial e cestas básicas para ajudar no combate e minimizar os impactos da pandemia no município de Mafra-SC, onde possui uma fábrica.

A doação dos itens foi realizada para o Projeto Circo Social, que fez a distribuição dos itens a famílias da região. No total, foram doadas 1.000 máscaras e 130 cestas básicas, contendo alimentos e itens de higiene.

“É um momento desafiador para toda a sociedade e é nosso dever ajudar da melhor forma possível”, comenta Fabio Fossen, Presidente da Bridgestone Latin America South. “Nossas ações são um reflexo do compromisso global de responsabilidade social da companhia, Nosso Jeito de Servir, e somam-se a diversas iniciativas similares, que a Bridgestone está executando em todo o mundo”, finaliza.

A iniciativa é realizada paralelamente em outros municípios onde a empresa possui operações, e ocorre na sequência de outra ação social da Bridgestone no Brasil, que, em abril, lançou uma campanha de doação de recapagens, em apoio aos caminhoneiros autônomos brasileiros, que seguem abastecendo a população durante a pandemia da COVID-19.