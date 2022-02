Cadastramento para obtenção de telhas será até às 12h desta sexta-feira em Mafra

Compartilhar no Facebook

As famílias que tiveram suas residências atingidas pela forte chuva de granizo no último dia 17, em Mafra, tem até as 12 horas desta sexta-feira, dia 25, para realizar o cadastramento para obtenção de telhas de fibrocimento.

Os interessados devem comparecer pessoalmente na Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas – telefone é 3643-7181.

O cadastro também pode ser feito on line, acessando AQUI. É importante ter em mãos documento de identificação (RG ou CPF), comprovante de endereço e fotos dos danos à residência.

Vale lembrar que após as 12 horas de sexta-feira, tanto o atendimento presencial quanto o link serão desativados. Mais informações podem ser obtidas na Defesa Civil de Mafra pelo telefone: (47) 3643-7742.

Serviço – Cadastramento para obtenção de telhas

Como fazer:

– Presencialmente – Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária

– On line – Clicando AQUI

Prazos:

Data – até o dia 25 de fevereiro de 2022 – sexta-feira

Horário limite: 12 horas – presencial e on line

Informações:

Telefone: (47) 3643-7742.