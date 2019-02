Calouros de Medicina recepcionados com Aula Magna sobre “Felicidade”

Uma cerimônia especial marcou o início do semestre letivo para os acadêmicos do Curso de Medicina da UnC, Campus Universitário de Mafra

A aula magna e a cerimônia do Jaleco contaram com a presença dos alunos calouros e veteranos, familiares e comunidade acadêmica da instituição na manhã de segunda-feira, 18.

Os 34 calouros de medicina receberam os jalecos dos pais, ato que simboliza o ingresso do aluno no universo acadêmico e o compromisso com a área da saúde, emocionando familiares e o público presente.

A mesa de abertura foi composta pela reitora Solange Sprandel da Silva, Vice-reitor, Luciano Bendlin, pró-reitora de ensino, Marilene Stroka, diretor do Campus de Mafra, Ivan Rech e o coordenador do curso, Jonas de Mello Filho. A reitora Solange deu boas-vindas aos alunos, destacando “a importância do momento como um marco na vida pessoal e profissional dos acadêmicos de Medicina, e o compromisso da UnC na formação de cada um dos futuros médicos que aqui iniciam sua jornada”.

Em seguida, a aula magna foi ministrada pelo professor Robson Freire sobre o tema “Felicidade”. A palestra tratou dos desafios da vida contemporânea e pode ser considerada inovadora, uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU) recomendam que a felicidade seja incorporada às políticas públicas de saúde. Neste sentido, a iniciativa da reitora profa. Solange Sprandel da Silva e os dirigentes da Universidade, apoiada pelo curso de Medicina, posiciona a UnC na vanguarda do conhecimento e se diferencia das demais Instituições de ensino superior do país pela sensibilidade em tornar a felicidade o tema central da aula magna ministrada para o curso de medicina neste primeiro semestre de 2019, afirmou Freire. “Ao discutir a felicidade no âmbito acadêmico, o que se buscou, principalmente, foi tocar o coração das pessoas. A partir de uma abordagem humanizada, que teve como pressuposto a empatia, a autoconfiança, a gratidão e a compaixão, houve a sensibilização dos calouros, pais, veteranos e corpo docente presentes no evento”, destacou o professor.

No encerramento da palestra, a professora Marcela Machado, farmacêutica, especialista em acupuntura, com aperfeiçoamento na China, reforçou o processo de autonomia em felicidade ampliando a discussão a partir da perspectiva dos sistemas médicos antigos que contemplavam aspectos relacionados ao equilíbrio, propósito e sentido para a vida.