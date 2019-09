Câmara de Mafra entrega Moção de Aplausos para a Comissão Hospitalar de Transplantes, para campeão de Estilingue e para o Grupo de teatro CEMMAenCENA

Nesta semana a Câmara de Vereadores de Mafra promoveu a entrega de três Moções de Aplausos, uma para a Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital São Vicente de Paulo, uma para o atleta José Carlos Wegrzinoski destaque internacional em estilingue esportivo e outra para o Grupo de teatro CEMMAenCENA. A entrega foi durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 24.

A moção de aplausos é uma proposição legislativa com o objetivo de homenagear entidades ou pessoas que desenvolvem ou desenvolveram serviços relevantes a toda comunidade.

COMISSÃO HOSPITAL DE TRANSPLANTE DO HSVP

Neste mês de setembro, no dia 27, é comemorado o “Dia Nacional da Doação de Órgãos” e em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Comissão Hospitalar de Transplante do Hospital São Vicente de Paulo – destaque no estado de Santa Catarina no diagnóstico e número de doações de órgãos – os vereadores decidiram homenagear a equipe que tem obtido excelentes resultados na área.

A comissão conhecida pela sigla CIHDOTT foi constituída pelo HSVP no ano de 2009. A CIHDOTT é uma comissão intra-hospitalar formada por equipe multiprofissional da área de saúde, que tem a finalidade de organizar, no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.

Em 2005, a portaria nº 1.752/GM, de 23 de setembro de 2005, determinou a constituição da CIHDOTT em todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos.

A portaria nº 2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009, que aprovou o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, trouxe novas definições de organizações de CIHDOTT e definiu suas atribuições.

No segundo semestre de 2009, a equipe da CIHDOTT realizou o primeiro diagnóstico de Morte Encefálica que possibilitou a primeira doação e captação de múltiplos órgãos.

Nestes dez anos, muitos profissionais fizeram parte desta história. Inicialmente, a equipe era formada pela Coordenadora de enfermagem Aline Pures e a Enfermeira da UTI Lucimara Kauva. Outros nomes foram surgindo, como o do Enfermeiro Ossimar Carlos Friedrich Filho, a Dra. Angelis Vicentin e outros. No ano de 2017, com maior aperfeiçoamento da equipe, veio somar forças o Dr. Rodrigo Longuinho e o Dr. Michael Ricardo Langue, bem como a Enfermeira Jessica Cristina Farias e, mais recentemente, dois novos enfermeiros: Amilton Fernandes Dias e Karina de Fátima Marafigo.

Nessa uma década de atividades em prol de salvar vidas, a Comissão Hospitalar de Transplante participou de diversos treinamentos a nível estadual e aperfeiçoamento para coordenadores de transplantes. Foi debatido, junto a comunidade, o meio acadêmico e profissionais da saúde, totalizando um público de mais de 10 mil pessoas, a conscientização para a sensibilização da doação de órgão. A equipe já realizou a investigação e diagnóstico de morte encefálica de 65 pacientes, sendo agente de mudança na vida de muitas famílias que aguardam na fila de transplante.

CAMPEÃO DE ESTILINGUE ESPORTIVO

Como exemplo de superação e garra os vereadores concederam a Moção de Aplausos para o atleta José Carlos Wegrzinoski, campeão e destaque internacional em estilingue esportivo. Através da modalidade ele incentiva o esporte e boas ações no município, como arrecadação de alimentos.

José Carlos, nasceu em Mafra, casou-se com Lídia Wegrzinoski, da união tiveram duas filhas: Eliza e Camila. Aposentado, atualmente com 59 anos, foi bancário e presidente de um projeto das bacias hidrográficas da região.

Tomado por um desejo de voltar a praticar uma das atividades da infância, que hoje em dia, se tornou “esporte”, iniciou com a prática do estilopes estilingue com cabos exóticos tipo arco e espingarda. O atleta começou com estilingues de vários tipos de cabos hastes e diferentes tipos de elásticos, disparos testes e ajustes.

A brincadeira começou a virar coisa séria. Há quatro anos, quando postou um vídeo no YouTube, ficou surpreso com o número de visualizações, criou então o canal “Senhor do Estilingue” e não parou mais. Hoje com mais de 23 mil inscritos.

Em julho de 2018, promoveu o torneio de estilingue em prol da “Rede Feminina de Combate ao Câncer” de Rio Negro – PR, na sequência, promoveu outros, em prol da APP Escolar de sua Comunidade no Saltinho do Canivete.

Ainda em 2018 começou a atrair adeptos, firmando amizades que vieram a somar, formando um time, que foi denominado como “Grupo Mafrense de Estilingue Esportivo”, com torneios de Estilingue em Mafra, onde é sucesso, arrecadando muitos quilos de alimentos que são doados para entidades.

Em meio a essa expansão e proporção rápida do Estilingue, José Carlos recebe convite do Presidente Espanhol Jorge Barril, para competir na cidade de Avilés, sendo um grande privilégio e desafio ao Brasileiro, e levar o nome da nossa nação a outros países. Conseguiu a 5ª colocação já no primeiro dia da competição, em meio à espanhóis, belgas, Alemães e Tchécos, sendo este, fato inédito ao Brasil. No último dia de competição, foi vice-campeão no torneio individual, e Campeão por equipe, juntamente com seu parceiro, o esportista Jeferson da Luz.

GRUPO DE TEATRO CEMMAENCENA

Como forma de incentivar a cultura os vereadores homenagearam o CEMMAenCENA e a coordenadora do grupo Raquel Regina Rosa Buch, pela excelência em aulas de teatro e profissionalismo nos serviços prestados ao Centro de Educação Municipal de Mafra (CEMMA) e a toda comunidade.

Há 15 anos o grupo foi criado e coordenado pela professora Raquel. Todos os anos são criados grupos de alunos atores que representam textos originais e adaptações para o teatro. Esse grupo tem um caráter especial, pois os professores fazem parte dele. São professores comprometidos que se reúnem em contra turno para ensaios e apresentações. Costumam sempre encontrar um personagem pra cada um dentro da dramaturgia encenada. Já os alunos, que no início dos ensaios ainda tímidos, aos poucos vão se soltando e após algumas apresentações já estão esperando novos textos pra começar tudo de novo.

– O teatro é a minha maior paixão dentro da arte. É no palco que solto todos os meus medos e consigo ser o que eu quiser! É estar aonde eu sempre sonhei – destaca professora Raquel.

Para realização do projeto, a escola contribui na confecção das roupas e cenários específicos para cada teatro, incentivando desta forma e valorizando o trabalho de todos os envolvidos. A parceria com os professores ocorre através da participação da professora Viviane Ferreira Carvalho, Marcelo Soaki e Luisa do Rocio Fildelis de Oliveira. Os alunos mudam conforme a adaptação da peça e perfil da turma.