Câmara de Mafra inaugura Galeria 08 de Março

Compartilhar no Facebook

1 de 3

A última sessão ordinária de 2019 foi marcada por um momento histórico: a inauguração da galeria 08 de março. O espaço foi destinado às vereadoras eleitas como forma de reconhecer a importância e valorizar a participação da mulher na política. A iniciativa foi do presidente Valdir Sokolski (PSB) e da vereadora Claudia Maria Bus (PTB).

As vereadoras imortalizadas foram Leni Marli Dorneles Paz (1983 a 1988), Taisa Von Linsingen Tavares (1993 a 1996/2001 a 2004), Maria Jacira Machado dos Reis (1997 a 2000), Miriam Clara Schloegl (2001 a 2004), Carmem Lúcia Ruthes (2005 a 2008), Márcia Cristiane Nassif (2013 a 2016), Marise Valério Braz de Oliveira (2013 a 2016/ 2017 a 2020) e Cláudia Maria Bus (2017 a 2020).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em nome de todas as vereadoras e ex-vereadoras, a Taisa Von Lisingen Tavares foi escolhida para falar por ter sido a única presidente mulher do Poder Legislativo mafrense.

“Além de nos permitir que sintamos parte deste cenário, dando-nos a acalentadora sensação do dever cumprido, dignifica ainda mais a nossa essência, e que serve e servirá de reverência a todas as vereadoras passadas, presentes e futuras, sendo, portanto, a melhor mensagem que possa ser legada aos nossos pósteros”, enfatizou Taisa.

O presidente da Câmara, Valdir Sokolski a ideia foi enaltecer e estimular a participação feminina na política. Os demais vereadores também enfatizaram da importância da valorização da mulher no cenário político.

Homenagem

Outro destaque da noite foi a homenagem as servidoras Simone Evers Dias e Ivone das Graças Garcêz Silveira pelos mais de 30 anos de contribuição ao Poder Legislativo Mafrense. As servidoras receberam placas de homenagens com agradecimentos dos vereadores e demais servidores.