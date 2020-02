Câmara de Mafra inicia trabalhos legislativos

A Câmara Municipal de Mafra iniciou os trabalhos legislativos na última segunda-feira 03, em sessão ordinária com a presença da população e representantes de partidos políticos.

O presidente da Câmara Municipal de Mafra, Eder Gielgen (MDB), destacou que após 45 dias de recesso, garantidos no artigo 57 da Constituição Federal, as atividades legislativas foram retomadas. Além disto, o presidente lembrou que a Câmara Municipal está funcionando desde o dia 06 de janeiro. Para Gielgen, é importante manter o foco no desenvolvimento de Mafra e nos trabalhos para este ano.

Na primeira sessão de 2020, os vereadores apresentaram um requerimento e 12 indicações escritas. No uso das suas falas, os legisladores ressaltaram a importância do vereador para o crescimento do município e também desejaram um ano com muito trabalho em prol da população.

2019

Durante a sessão, as atividades de 2019 foram lidas. No ano passado ocorreram 83 sessões ordinárias, nove extraordinárias e três solenes. O Poder Legislativo apresentou 51 projetos de lei, destes 29 foram aprovados pela Casa de Leis. Já o Poder Executivo apresentou 55 projetos, destes 46 foram aprovados e sete retirados.

Os vereadores elaboraram 338 requerimentos e 997 indicações escritas. Além disto, foram expedidas 584 correspondências ao Poder Executivo e 586 correspondências para órgãos e outras entidades.

COMISSÕES PERMANENTES

Além disto, ocorreu a leitura da composição das comissões permanentes. A escolha dos membros foi realizada em reunião anterior a sessão ordinária com os líderes dos partidos. Nos próximos dias, os membros das comissões se reunirão para escolha dos presidentes, vices-presidentes e relatores.

Confira como ficou a composição das comissões:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA:

Ver. Vanderlei Peters – PDT

Ver. Claudia Maria Bus – PTB

Ver. Valdir Sokolski – PSB

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:

Ver. Adilson Sabatke-PP

Ver. Edenilson Schelbauer-PSB

Ver. Cirineu Corr̻a Cardoso РPDT

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, COMUNICAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA:

Ver. Dimas Humenhuk – PTB

Verª Marise Valério Bráz de Oliveira-MDB

Ver. Jọo Carlos Reiser РPSD

COMISSÃO DE TRANSPORTE, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO:

Ver. Edenilson Schelbauer – PSB

Ver. Elcion Jos̩ Peters РPSD

Ver. Jos̩ Marcos Witt РPDT

COMISSÃO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

Ver. João Carlos Reiser-PSD

Ver. José Marcos Witt-PDT

Ver. Abel Bicheski – SD

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DIREITOS HUMANOS:

Ver. Valdir Sokolski – PSB

Ver. Cirineu Correa Cardoso-PDT

Ver. Dimas Humenhuk – PTB