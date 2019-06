Câmara de Mafra realiza entrega de moções de aplausos

A sessão ordinária de terça-feira (25) foi marcada pela entrega de quatro moções de aplausos na Câmara Municipal de Mafra. A honraria é presenteada para pessoas ou entidades que tenham contribuído para o desenvolvimento de um município melhor.

A primeira entrega foi ao 5º Regimento de Carros de Combate “Tenente Ary Rauen” pelos 75 anos de história e destaque na região, como um dos quartéis mais importantes do país. Além disto, o 5º RCC é responsável por proporcionar aos mais de 600 militares e suas famílias estrutura moral, ética e econômica.

Em sua fala, o comandante do 5º RCC, tenente coronel Gustavo Henrique Araújo Pereira Machado, agradeceu a homenagem e destacou que o regimento é movido pelas pessoas que o compõe. Em 1973, o 5º RCC foi inaugurado em “Rio Mafra”. O tenente coronel enfatizou que sua permanência só foi possível devido ao apoio da população ao relembrar a movimentação na década de 90 para transferir o 5º RCC para Ponta Grossa- PR. Por fim, tenente coronel Machado ressaltou a importância da região e expôs que o Exército Brasileiro acredita no potencial das cidades-irmãs por instalar a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada e transferir o curso de Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) de Castro-PR para Rio Negro, o qual forma 20 tenentes por ano.

VOLUNTARIADO

Os voluntários do projeto “Circo Social” também receberam uma moção de aplausos por colaborar para o desenvolvimento social e humano por meio de ações beneficentes. O lema do projeto é “Pessoas transformam Pessoas”. Entre as ações realizadas pelos voluntários, estão a Páscoa Solidária, Dia das Crianças Solidário, Natal Solidário, Café Solidário, Bazar Solidário, doação de cestas básicas, apoio a outras ações solidárias e Programa Circo Social na rádio. Também realizam ações culturais, educacionais e esportivas.

O coordenador do Projeto Circo Social, Everton Lisboa, agradeceu a homenagem e destacou que todo o trabalho é realizado por voluntários durante o ano todo. Para ele, as ações do Circo Social ajudam o município em momento de crise, como as enchentes, e também prestam assistencialismo diário. Lisboa solicitou o incentivo do voluntariado para ajudar no crescimento de Mafra.

ESPORTE

A terceira homenagem foi para o atleta mafrense Roberto Soares da Silva, 41 anos, casado com Sibelli e pai de Kauã, Emanuelly e Gabrielly. Neste ano completa 28 anos de corrida, onde participou de mais de 150 provas, em que conquistou mais de 100 troféus e 50 medalhas.

Ainda criança, com 10 anos, Roberto era incentivado pela mãe, Sueli, a participar de corridas. Em 1991, ganhou sua primeira prova e não parou mais. Há 20 anos corre a tradicional Corrida Rústica de 1º de maio – Wilson Busch, onde já ganhou 14 troféus e seis medalhas. O corredor representou o município em mais de 100 municípios paranaenses e catarinenses.

Durante sua fala, Roberto se lembrou da dificuldade, quando ainda pequeno, não tinha tênis para correr e treinava sem acompanhamento. O atleta pediu apoio do Poder Legislativo ao esporte mafrense. Para ele, o esporte que é responsável por transformar vidas.

VETERANO

O último homenageado da noite foi Ivan Jerson Buch pela sua trajetória esportiva com mais de 60 troféus e mais de 200 medalhas no atletismo. Aos 81 anos, Buch relembrou que suas primeiras medalhas foram no nado livre 25 metros e 50 metros na inauguração da piscina do antigo club Peri.

Durante uso da tribuna, Buch relembrou a incorporação no 2º batalhão ferroviário, chamado “Batalhão Mauá”, quando iniciou sua vida de atleta e militar. Nesta época, venceu a corrida Mauá em 1956. No ano seguinte, se tornou bicampeão na Corrida Mauá e também venceu a primeira prova ciclística realizada em Rio Negro.

Além disto, Buch competiu nos times de futebol local, em diversas modalidades do atletismo. Também atuou como treinador de atletismo conquistando vários títulos para Mafra. Atualmente, Buch é atleta do Centro de Convivência do Idoso de Mafra, onde se destacou ao lado da esposa na dança de salão e jogos de baralho.

Para Buch, as homenagens devem ser feitas quando as pessoas estão vivas e ressaltou que ficou imensamente feliz por ser lembrado pelos vereadores mafrenses.