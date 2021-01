Câmara de Mafra tem nova diretora e novo assessor de imprensa

Mandatos novos, novos servidores comissionados na Câmara de Vereadores de Mafra

A nova mesa diretora da Câmara de Mafra assumiu o mandato no dia 1º de janeiro, no mesmo dia que os novos vereadores assumiram o mandato para a 19ª legislatura 2021/2024. E como de praxe as nomeações para os cargos comissionados do poder legislativo também iniciaram.

No dia 7 de janeiro foi nomeada a nova diretora administrativa e financeira da Câmara, Tatiana Martins Ribas, com vencimento de R$ 6.261,45. Segundo fonte indicação da presidente da casa de leis, vereadora Dircelene Dittrich Pinto.

Nesta terça-feira (26), o jornalista e videomaker Laurant Patrik Brykczynski, foi nomeado assessor de imprensa da Câmara de Vereadores, com vencimento de R$ 3.690,96.

O assessor jurídico da Câmara de Mafra, Jefferson Regi, ex-presidente do MDB local, foi mantido no cargo que tem o vencimento de R$ 6.393,26.

Todos eles, assim como os demais servidores da Câmara recebem ainda o valor de R$ 750,00 mensais referente a auxílio alimentação.

Nota de Esclarecimento

Nesta quinta-feira (28) a Câmara de Vereadores publicou uma nota de esclarecimento para desmentir boatos de que a nova diretora Tatiana, após ser nomeada, não estava exercendo a função.

Nas redes sócias uma falsa notícia começou a circular que a recém nomeada diretora administrativa e financeira do legislativo seria “fantasma” por que até então não estava trabalhando.

Segundo a nota a diretora precisou ser afastada por motivos de doença, devido um familiar próxima a ela ter contraído covid-19

Confira a nota na íntegra:

A Câmara de Vereadores de Mafra, visando resguardar os princípios da moralidade administrativa, vem a público esclarecer que a servidora Tatiana Martins Ribas, afastada de suas funções desde o dia 11 de janeiro por força de atestado médico, retornou hoje (28/01) às suas atividades.

Informa-se que o afastamento da servidora decorreu por conta das medidas de contenção da transmissibilidade do covid-19, em conformidade com a Portaria GM nº 454, de 20 de março de 2020, artigos 2º e 3º, §3º.

Com o fim de assegurar a ampla transparência desta casa de leis, e com a autorização da servidora, os documentos (atestados médicos) encontram-se disponíveis para eventuais consultas e esclarecimentos com a servidora, segue anexo a integra da portaria GM nº 454.

