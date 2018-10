Câmara de Mafra vai reformar telhado e executar obras para acessibilidade na nova sede

A Câmara de Mafra atualmente tem como sede o antigo Centro de Educação Profissional Orlando Carlos Kuenzer, um prédio antigo e sem acessibilidade, onde o legislativo paga aluguel para a União e divide espaço com a Secretaria Municipal de Educação, o que dificulta a realização de obras.

Uma nova sede sempre foi discutida entre os vereadores, nas diversas legislaturas que passaram pela casa de leis, mas sempre ficou na discussão não saindo do papel, inclusive com divulgação de matérias noticiando compras e cessões de terrenos.

Porém neste ano após a Prefeitura de Mafra mudar sua sede o executivo municipal e o poder legislativo mafrense assinaram o termo de cessão de uso por 30 anos do edifício, que era antiga sede da Prefeitura de Mafra. O imóvel tem 1.388,40 m².

Com o imóvel em mãos agora a Câmara executará as reformas necessárias para poder se transferir para a nova sede, como a construção do plenário para a realização das sessões. A primeira etapa a ser executa é a reforma do telhado e obras de acessibilidade. Para isso o legislativo lançou nesta semana o edital de licitação para contratação de empresa para executar estes serviços.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Sabatke, o objetivo é fazer a reforma do telhado e a acessibilidade para iniciar o projeto de revitalização do espaço.

Para atual mesa diretora, a mudança da Câmara de Vereadores para aquele prédio contribui para preservação da história local e também possibilita o poder legislativo ter um espaço mais acessível à população.

O ganhador do processo licitatório será conhecido em 31 de outubro de 2018. O prazo de execução da obra será de 50 dias.