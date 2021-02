Caminhão enrosca em árvore no Centro de Mafra

Nesta segunda-feira (15), por volta das 10h, a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionando vida COBOM para atendimento de averiguação e corte de árvore, na Rua Dr Mathias Piecknick, nós fundos do mercado Belém, para averiguação e apoio á solicitação de árvore caída sobre um caminhão.

No local foi confirmado o evento e constatou-se que o condutor um masculino ao manobrar seu caminhão Volvo, enroscou a cabine e parte da carreta em um galho de médio porte de uma árvore localizada em calçada pública.

Após procedimentos necessários para a segurança da equipe de serviços foi utilizado o munk, escada, cabos e motosserra para a estabilização do galho e a retirada do caminhão, após realizarmos o corte emergencial do mesmo que apresentava risco eminente para (queda) sobre pessoas ou transeuntes do local.