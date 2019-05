Caminhões auxiliam na retirada de famílias das áreas de risco

Devido à concentração de caminhões para retirada das famílias da área de risco que serão alojadas no ginásio do Cemma. A Prefeitura solicita que seja realizado o desvio para agilizar o processo e evitar possíveis acidentes de trânsito na Rua Castro Alves, esquina com a Rua Uruguai, na Vila Argentina.

As chuvas intensas provocaram diversos pontos de alagamento no dia de ontem. E por persistirem no dia de hoje, a Defesa Civil do município já emitiu um Alerta de Enchente, pois os rios continuam subindo. A Administração Municipal Mafrense realizou agora pela manhã uma reunião entre todas as secretarias, estabelecendo um plano de ação para atender a população das áreas de risco em caso de enchente. Por medida de segurança, também suspendeu as aulas nas escolas do interior da rede pública municipal de ensino, que dependem de transporte escolar, até segunda-feira. Nas últimas 24 horas a precipitação acumulada em Mafra foi de 100mm, segundo o site da Epagri/Ciram. Isso representa mais de oitenta por cento da média de chuva para o mês de maio inteiro na região.