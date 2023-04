Caminhoneiros têm ação voltada à saúde na BR-116 em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Arteris Planalto Sul, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e o Sest Senat – realizam nos dias 11, 12 e 13 de abril uma ação voltada à saúde dos caminhoneiros que trafegam pela BR-116 Paraná e Santa Catarina. A campanha tem início às 9h e segue até às 16h, na Unidade Operacional da PRF de Mafra, no km 0,9.

A ação ocorre em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril e oferece serviços como check-up de saúde com as equipes de atendimento pré-hospitalar da concessionária, orientações sobre saúde bucal, fisioterapeuta e nutricionista através do Sest Senat.

Além da conscientização sobre cuidados com a saúde, a concessionária também realiza orientações sobre a importância do uso do cinto de segurança e comportamento seguro a rodovia.