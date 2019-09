Campanha “Adote uma garrafinha” é lançada em Mafra

Que planeta deixaremos para nossos filhos, netos, bisnetos? A resposta para esta questão está sendo dada em forma da campanha permanente “Adote uma garrafinha” do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Segundo a coordenadora da proteção social básica, Joci Ribas, esta campanha tem como objetivo reduzir o consumo de copos descartáveis “e a partir desta proposta reciclar os materiais descartáveis contribuindo com a proteção ambiental”.

COMO FUNCIONA

Na sede do SCFV cada pessoa é orientada a trazer de casa sua própria garrafinha, copo ou caneca, a fim de não ser necessária a utilização de copos plásticos descartáveis. A campanha foi bem aceita, como conta a participante da ginástica e vôlei 60+, Luci Olinger. “Estamos fazendo a campanha para cuidar do nosso planeta, pois estamos vendo que ele está morrendo. O nosso grupo 60+ traz todos os dias garrafinhas com água. Também não estamos usando mais copos ou canudinhos de plástico. Nós estamos nos conscientizando que precisamos cuidar, para que tenhamos um futuro melhor para nossos filhos e netos”.

FAÇA SUA PARTE

Que tal adotar o exemplo do SCFV? Basta seguir algumas dicas:

– Substitua o copo plástico descartável por um reutilizável que pode ser de: inox, vidro, porcelana ou até de plástico durável;

– No trabalho: adote uma caneca ou copo só seu.

Saiba mais

De acordo com dados da ONU, o plástico representa 80% do lixo no oceano e pode causar a morte de diversas espécies marítimas, que confundem os resíduos plásticos com alimentos e acabam os ingerindo. Para reverter essa situação, é preciso colocar em prática o conceito de redução, reutilização e reciclagem desses materiais.