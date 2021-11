Campanha arrecada panetones para pacientes renais em hemodiálise de Mafra e região

Compartilhar no Facebook

Em mais uma edição do “Natal Solidário”, a Fundação Pró-Rim pretende arrecadar 1.300 panetones para os pacientes renais crônicos atendidos na instituição e nas clínicas parceiras. As doações podem ser feitas até o dia 03/12.

O Voluntariado da Fundação Pró-Rim realiza mais uma edição do “Natal Solidário”, campanha que tem como objetivo arrecadar panetones para presentear os pacientes renais em tratamento de hemodiálise. Este ano, a meta é arrecadar 1.300 panetones, prestigiando assim os pacientes das unidades de Santa Catarina e do Tocantins. As doações podem ser feitas até o dia 03/12.

A unidade de Mafra (SC) atende aproximadamente 110 pacientes, os quais são moradores locais e das cidades vizinhas de Canoinhas, Três Barras, Rio Negro, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva, Bela Vista do Toldo e Major Vieira. As doações poderão ser entregues na clínica do CTDR anexo ao Hospital São Vicente de Paulo, localizada na Rua Senador Salgado Filho, 983, em Mafra (SC).

A doação também poderá ser feita em dinheiro via Pix, onde o Voluntariado irá efetuar a compra dos panetones para a ação. Caso haja valor excedente de doações em dinheiro o mesmo será destinado para a compra de cestas básicas, as quais são entregues aos pacientes renais que vivem em estado de vulnerabilidade social.

Faça sua entrega no endereço:

Unidade CTDR Mafra

Rua Senador Salgado Filho, 983, Nossa Senhora Aparecida (anexo ao Hospital São Vicente de Paulo) – Mafra (SC)

Faça sua doação via PIX:

Chave email: voluntariado@prorim.org.br

Mais informações nos telefones (47) 3431-3883 | 3431-3875 ou 99945-8261 whatsapp com Nelsi ou Delicélia ou no email voluntariado@prorim.org.br.

Participe e faça o Natal de muitas pessoas mais feliz!

