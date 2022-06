Campanha de conscientização contra abuso de crianças e adolescentes envolveu alunos das escolas de Mafra

A Campanha de divulgação e conscientização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes – Dia 18 de Maio, realizada pelo Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – CRAS e SCFV , em parceria com a Secretaria Municipal de Educação abrangeu perto de mil alunos das escolas da rede municipal de ensino.

No período de cerca de 20 dias, foram realizadas palestras e ações de conscientização acerca do tema em sala de aula, com os alunos do 1º ao 5º ano. Professores e alunos enfeitaram os jardins das escolas, confeccionaram mural, entre outras atividades relacionadas ao 18 de Maio.

Equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS proferiu palestras para os alunos do 6º ao 9º ano, nas escolas: Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA, Escola Municipal de Educação Básica Prof. Mário de Oliveira Goeldner, Escola Agrícola Municipal Prefeito José S. Filho e CEM Beija Flor, totalizando 967 alunos.