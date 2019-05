Campanha de imunização contra a Influenza termina nesta sexta-feira

Na reta final da Campanha de Vacinação contra Influenza (gripe), a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informa que até o dia 22 tinham sido aplicadas 10.131 doses da vacina contra gripe, correspondendo a 64,25% da população-alvo, que é de 15.767 pessoas. A orientação para quem ainda não tomou a vacina é ir até a unidade de saúde mais próxima, até o dia 31, sexta-feira, para ficar imunizado.

FORA GRIPE

Vale lembrar que a influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Para evitá-la ou a sua transmissão também se deve fazer uso de medidas preventivas tais como: higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar; depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas (corrimãos, bancos, maçanetas etc.). Manter hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos e atividade física. Pessoas com síndrome gripal devem evitar contato direto com outras pessoas, abstendo-se de suas atividades de trabalho, estudo, sociais ou aglomerações e ambientes coletivos. Em caso de suspeita de influenza, é necessário procurar uma unidade de saúde.

VOCÊ NO ALVO

Crianças (de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias pós-parto); idosos com mais de 60 anos; profissionais da saúde; grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; povos indígenas; professores das escolas públicas e privadas; e policiais, bombeiros e membros ativos das forças armadas.

SALAS DE VACINAS

A Saúde de Mafra conclama aqueles que ainda não tomaram a vacina a procurarem as Unidades de Saúde da Família que contam com sala de vacinação. Vale destacar que para sistematizar o atendimento as pessoas devem ter em mãos a carteira de vacinação. Vá até um desses locais: ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América; ESF Ricardo Gregório – Vila Nova; ESF CAIC – Vila das Flores; ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre; ESF Central;ESF Guilherme Ganzert – Faxinal; ESF Edvino Hable – São Lourenço; ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre; ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga; ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA 2019 (MAFRA) – DADOS ATÉ 22/05/19

POPULAÇÃO-ALVO: 15.767

DOSES APLICADAS: 10.131

COBERTURA VACINAL: 64,25%

GRUPOS POPULAÇÃO EM Nº DOSES PORCENTAGEM (%) Grupos com comorbidades 3330 1870 56,16 Profissionais de segurança 112 População privada de liberdade 231 Funcionários sistema prisional 31 Crianças 4109 2551 62,08 Trabalhadores da Saúde 1024 767 74,90 Gestantes 574 302 52,61 Puérperas 94 74 78,72 Idosos 5928 4542 76,62 Professores 708 305 49,44

Fonte: Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde