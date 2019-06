Campanha do Agasalho 2019 do Corpo de Bombeiros arrecadou mais de 600 quilos de roupas

Nestes 60 dias a entrega dos donativos foi dividida em duas etapas contemplando as Ações Sociais de Mafra e Itaiópolis

A Campanha do Agasalho do Corpo de Bombeiros Militar foi encerrada com 625 quilos de roupas Рblusas, cal̤as, cal̤ados, cobertores e roupas de cama Рforam arrecadadas durante os dois meses de campanha.

Nestes 60 dias a entrega dos donativos foi dividida em duas etapas contemplando as Ações Sociais de Mafra e Itaiópolis.

Todas as roupas foram selecionadas e organizadas pelos Bombeiros Comunitários.

No fim da Campanha a Escola Gustavo Friedrich realizou uma grande doação de roupas após a realização de uma gincana interclasses, onde a turma que mais arrecadou roupas irá passar uma manhã no quartel do Corpo de Bombeiros de Mafra conhecendo a rotina e atividades de um bombeiro.