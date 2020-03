Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo encerra dia 13

Iniciada em 10 de fevereiro, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo visa imunizar principalmente as crianças e jovens de 5 a 19 anos em todo país. A campanha é seletiva para atualizar a vacina tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola) em crianças de 06 meses a adultos 49 anos.

Em Mafra, até o dia 13 de março, próxima sexta-feira, as 10 salas de vacinação aguardam esse público e a Secretaria de Saúde conclama pais e responsáveis a levarem seus filhos menores que ainda não tomaram a vacina para serem imunizados. O importante é não esquecer a carteirinha de vacinação.

VACINAÇÃO EM MAFRA

A Vigilância Epidemiológica de Mafra destaca que em janeiro foram aplicadas 371 doses da vacina e em fevereiro 1211. Além da vacinação nas ESFs este ano, a Saúde fez também a intensificação da vacina contra sarampo e febre amarela em empresas do município e para profissionais de saúde.

SARAMPO NO ESTADO

No ano de 2020, o surto de sarampo permanece ativo até a semana epidemiológica nº 8 (22 de fevereiro). Neste período, foram notificados 177 casos suspeitos. Destes, 58 foram descartados, 62 confirmados e 57 ainda permanecem em investigação e/ou reteste, conforme protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde (MS).

Em 2019, foram confirmados 298 casos de sarampo em Santa Catarina. Outros 615 foram descartados. A faixa etária mais atingida foi de adultos jovens com idade entre 15 e 29 anos, tendo dois casos em Mafra.

IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO

Mesmo com o novo coronavírus (Covid-19) em evidência no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde também está atento e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. A doença é grave e de alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas que não estejam imunes. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.

PERGUNTAS FREQUENTES

1) Quem deve se vacinar contra o sarampo?

Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra).

Primeira dose: Crianças que completarem 12 meses (1 ano).

Segunda dose: Aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida.

2) Adulto deve se vacinar contra o sarampo?

Tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade:

Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina;

Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente.

Não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão ou não se lembra?

De 1 a 29 anos – São necessárias duas doses;

De 30 a 59 anos – Apenas uma dose.

3) Grávidas podem tomar a vacina contra o sarampo?

A vacina é contraindicada durante a gestação, pois são produzidas com o vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado. A gestação tende a diminuir a imunidade da mulher, o que deixa o sistema imunológico mais vulnerável e, por isso, a vacina pode desenvolver a doença ou complicações. O recomendado pelo Ministério da Saúde é que a mulher que faça planos de engravidar tome todas as doses da vacina antes, podendo esta ser a tríplice ou a tetra viral, e mantenha toda a rotina prevista no Calendário Nacional de Vacinação atualizada, para se proteger e proteger o bebê.

4) Quais são as vacinas que protegem do sarampo?

Dupla viral – Protege do vírus do sarampo e da rubéola. Pode ser utilizada para o bloqueio vacinal em situação de surto;

Tríplice viral – Protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola;

Tetra viral – Protege do vírus do sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora).

5) Onde devo tomar a vacina?

As vacinas são ofertadas em unidades públicas e privadas de vacinação. No SUS de Mafra, as vacinas são gratuitas, seguras e estão disponíveis nas 10 salas de vacinação dispostas nas ESFs.

Mais informações diretamente nas unidades de saúde, ou na Vigilância Epidemiológica de Mafra: telefone (47) 3642-5867 ou WhatsApp (47) 98402-7089.