Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo inicia na segunda-feira

Profissionais de saúde de Mafra passaram por treinamento e já estão com as salas de vacina abastecidas para a campanha

Tem início na próxima segunda-feira, no período de 10 de fevereiro a 13 de março de 2020, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, tendo como dia de divulgação e mobilização nacional 15 de fevereiro de 2020. Em Santa Catarina, a estratégia é manter a elevada cobertura vacinal,resgatar a população suscetível e interromper a circulação do vírus no estado.

Na última quinta-feira, 06, profissionais da Vigilância Epidemiológica, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem dos municípios do Planalto Norte participaram de uma capacitação de atualização sobre o sarampo promovida pela Supervisão Regional de Saúde de Mafra, na sede da Amplanorte, e estão prontos para atuar em prol da saúde da população. O público alvo da primeira etapa de vacinação são todas as pessoas de seis meses a 49 anos de idade, faixa etária que já faz parte da rotina de vacinação contra o sarampo.

CONHECENDO A DOENÇA

O sarampo é uma doença respiratória, que causa erupção cutânea (na pele) aguda e extremamente contagiosa que pode evoluir com gravidade e cursar com complicações como pneumonia e encefalite (inflamação cerebral). A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar. O contágio ocorre por partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas e pode atingir indivíduos de todas as idades. O sarampo é transmitido seis dias antes e quatro dias após o aparecimento das erupções cutâneas.

SARAMPO NO ESTADO

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, no ano de 2019, foram notificados 915 casos suspeitos com taxa de notificação 11,0 por 100.000 habitantes. Neste período, foram descartados 590 casos, 288 confirmados e 37 estão em investigação e/ou reteste, conforme protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde. Desde o início do surto, o estado registra circulação viral em todas as regiões, perfazendo um total de 37 dos 295 (12,5%) municípios catarinenses.

No ano de 2020, até terceira semana de janeiro, já foram confirmados 15 casos de sarampo em Santa Catarina. A faixa etária com o maior número de casos está entre 20 e 29 anos, com 43% dos casos, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos, com 30% dos casos confirmados, sendo a média de idade de 23 anos.

CAMPANHA

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2020 visa captar indivíduos não vacinados, minimizando o risco de adoecimento e consequentemente, reduzindo ou eliminando o número de pessoas não vacinadas, a fim de garantir a manutenção da eliminação do sarampo em toda Santa Catarina.

A população alvo desta campanha são todas as pessoas com idade entre seis meses a 49 anos que não possuem todas as doses da vacina. O Dia D de mobilização nacional contra o sarampo acontece no próximo sábado, dia 15 de fevereiro e Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas, que estarão atendendo o dia todo, das 8h às 17h.

ESQUEMA VACINAL

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o sarampo deve seguir o seguinte esquema vacinal:

6 meses de vida: dose zero

1 ano de idade: primeira dose – tríplice viral

1 ano e 3 meses: segunda dose – tetra viral (DU)

Até 29 anos de idade: a pessoa precisa ter duas doses

De 30 a 49 anos de idade: a pessoa precisa ter pelo menos uma dose da vacina