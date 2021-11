Campanha Novembro Azul foi oficialmente lançada em Mafra

Com a constatação de que o câncer de próstata, no Brasil, é o segundo mais comum entre os homens, aconteceu na manhã da última quinta-feira, no auditório da Amplanorte, o lançamento oficial do “Novembro Azul”. Com a presença de autoridades locais, membros da Administração Municipal, Secretaria de Saúde e demais convidados, o evento abordou a temática da importância da promoção e prevenção à saúde do homem.

Foco na prevenção

O secretário de saúde, Plínio Saldanha, abriu o evento, destacando que o Novembro Azul é uma continuidade das ações do Outubro Rosa, com o oferecimento de serviços de saúde, focados em resultados, atendendo às demandas de exames e consultas. Ele citou como exemplo o programa “Saúde na Indústria” que levou o consultório móvel às empresas para que suas trabalhadoras não se ausentassem do local de trabalho e para que pudessem realizar o exame preventivo. Este mesmo programa será extensivo à saúde do homem. “O outubro rosa não acabou. Vamos continuar até que todos que estão aguardando procedimentos sejam atendidos. O nosso objetivo é oferecer um serviço, justo, digno e de qualidade”, disse. Plínio se lembrou de destacar o trabalho dos profissionais da área e de todos os envolvidos e completou: “gratidão é a palavra”.

O prefeito Emerson Maas destacou a importância dos exames preventivos para as mulheres e homens, falando que o preconceito ainda é a principal barreira a ser transpassada. “O paradigma agora é o da realização do exame preventivo. As pessoas precisam saber e ter informações das ações que estão sendo tomadas na esfera da saúde municipal”, declarou. Assim como o secretário de saúde, Maas enfatizou o programa Saúde na Indústria e seus resultados positivos, além do valor da continuidade das ações. “Hoje damos início ao Novembro Azul, estamos vendo o resultado da campanha do Outubro Rosa e vamos lançar ainda o Dezembro Laranja, visando a prevenção ao câncer de pele. Com ações preventivas, com a disseminação de informação, sabemos que juntos teremos uma sociedade mais saudável”.

Outubro Rosa em números

A coordenadora de Atenção Básica, Angelita Neglim, fez um balanço das ações do Outubro Rosa, destacando a realização de palestras, visitas e participações em eventos de ONGs e ações nas empresas e indústrias. Também relatou em números as ações da Saúde de Mafra, sendo realizados em outubro 987 exames preventivos e mais 600 a serem realizados ainda neste mês; 498 mamografias em outubro, que corresponde a 42% do total (1174 este ano); 156 ultrassonografias transvaginais, com mais já 120 agendadas para novembro. “Meu sentimento é de gratidão pelo comprometimento de todos os profissionais para com a saúde do cidadão e me comprometo a intensificar o trabalho em novembro e dezembro”, declarou a coordenadora.

Saúde o homem

Na sequência, o Dr. Enio Coimbra, médico de saúde da família, fez uma palestra sobre saúde do homem, destacando a história do Novembro Azul – movimento oriundo da Austrália em 2003 e de iniciativa de dois homens. Ele também disse que o movimento começou em 2008 no Brasil com a prevenção ao câncer de próstata, mas que hoje o foco é também a saúde do homem. Em seguida, o médico falou sobre os sintomas do câncer de próstata, mitos, verdades e diagnóstico. Como mensagem final e conselho, disse: “homem que se cuida, é homem de atitude”.

Prevenção à saúde do homem

Durante este mês de novembro, as ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estão fazendo um atendimento diferenciado aos homens, visando os cuidados com a saúde masculina e reforçando a importância da prevenção, com a intensificação da realização de testes rápidos para Hepatite B e C, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e glicemia.

A Secretaria Municipal de Saúde faz um convite aos homens para comparecerem às unidades de saúde para realizarem exames, consultas e se informarem sobre como levar uma vida saudável. Para ser atendido, deve-se marcar consulta diretamente na unidade de ESF do seu bairro por agendamento durante o dia da semana. Vale lembrar que quatro unidades atendem até as 20 horas: ESF Caic, Vila Nova, Restinga e Central. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a ESF para buscar orientações específicas.

