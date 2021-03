Campanha “Preservando Vidas” é lançada em Mafra

Compartilhar no Facebook

“Mafra diminuindo os agravos e mortes frente à pandemia da Covid-19. Transformando estratégias em ações”

Na manhã do último sábado (13), o prefeito Emerson Maas, acompanhado da secretária municipal de saúde, Talita Schimidt, realizaram uma “live” para lançar a campanha “Preservando Vidas”, que visa operacionalizar 10 ações que ancoram as medidas de planejamento e atenção à pandemia da Covid-19 em Mafra. Estas ações envolvem as secretarias municipais conforme os assuntos.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira e a assistente social, Ariane Woehl que também participaram da “live” explicaram cada uma das ações, de que forma serão trabalhadas e em qual momento.

A transmissão ao vivo foi via Facebook oficial da Prefeitura de Mafra, alcançando mais de cinco mil pessoas, 256 comentários e 46 compartilhamentos.

Veja a descrição das ações da campanha que juntas buscam diminuir os impactos da pandemia no município, visando preservar a vida de todos os cidadãos.

Observatório Social: formado por uma equipe multidisciplinar e intersetorial, tem como objetivo acompanhar de maneira constante os indicadores de saúde, para nortear ações de atenção a Covid-19, em resposta à Emergência Pública.

Governança Colaborativa: planejamento estratégico de atenção à crise Covid-19 de maneira intersetorial, a fim de acompanhar, avaliar e colaborar com as decisões e ações que objetiva mitigar a transmissibilidade do vírus.

Saúde Mental em tempos Covid-19: rede de saúde mental instituída atenta aos indicadores de agravos de sofrimento mental na atual conjuntura pandêmica. Tem o objetivo de fortalecer a rede de saúde mental, para cuidado em saúde mental, prevenindo agravos e risco de suicídio.

Atenção aos óbitos e enlutados: atenção aos desdobramentos dos óbitos por Covid-19 e seus impactos aos enlutados e na sociedade. Visa ao apoio e emocional e espiritual aos enlutados por Covid-19. E ainda planejamento de infraestrutura de cemitérios e qualificação serviços funerários. Imunização contra Covid-19: planejar as fases da Campanha de Imunização contra Covid-19, em consonância com PNI, de maneira escalonada gradativa e em Rede Municipal de Assistência em tempo oportuno. Atenção ao profissional saúde: estratégia de cuidado integral ampliado dos profissionais de linha de frente com EPIS adequados, apoio psicológico, avaliação de risco por exposição. Fluxos de atendimento atenção ao Covid-19: visa organizar atendimento eletivo na Rede de Atenção a Saúde de maneira segura e permanente, estabelecendo prioridades e demandas em cada cenário epidemiológico. Monitoramento dos casos suspeitos de Covid-19 e casos confirmados: sistema de entrega dos resultados para Covid-19 a fim de estruturar o monitoramento permanente de maneira qualificada, visando fortalecer o pertencimento a Rede de Cuidados. Sistema de denúncias e vigilância compartilhada: vigilância integrada no município frente à desobediência civil para estabelecer fluxos de denúncias com autoridades sanitárias, frente à quebra de isolamento e desrespeito aos protocolos vigentes. Esta ação contaria com o apoio, além das secretarias municipais e seus departamentos, forças de segurança, Comitê de Atenção a Crise e imprensa. Avaliação de risco potencial: instrumento de avaliação da matriz de risco para assegurar as decisões, ações e intervenções municipais, a fim de avaliar permanentemente a campanha: “Preservando Vidas”.

Unindo forças

Ao final da transmissão foi feito o apelo para que a população continue adotando as mediadas de prevenção, acatando as determinações ao decreto, que tenham empatia e responsabilidade com a finalidade de preservar vidas. “Precisamos de conscientização. Estamos trabalhando pelo melhor de todos, cada um fazendo a sua parte. Precisamos unir forças para preservar vidas que pode ser a sua, a minha, a dos seus pais, de seus familiares. Não é o momento de festas, de aglomeração. É o momento de preservar vidas. Vamos unir forças para que a gente consiga superar este momento crítico que estamos vivenciando e vencer esta batalha”, concluiu o prefeito.