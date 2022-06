Campeonato Municipal de Futebol “série A” inicia neste domingo em Mafra

Compartilhar no Facebook

Inicia neste domingo, dia 26 de junho, o Campeonato Municipal de Futebol Série A de 2022, após dois anos sem disputas devido a pandemia. Os jogos da primeira rodada acontecerão no Estádio Municipal Alfredo Herbst.

A realização é da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Serão 10 equipes da cidade e interior disputando o título de campeão da série A: AMAEC, Bar da Dora, Butuca FC, Coeio FC, Grêmio Saltinho, Santa Cruz, MEC Posto Mallon, Milionários EC, Torino, Vasco Bela Vista.

Na primeira rodada acontecerão os seguintes jogos, com início às 9h30min:

Horário Equipe Equipe 09:30 Vasco Bela Vista x Santa Cruz 13:30 Torino x COEIO FC 15:30 Grêmio Saltinho x Bar da Dora

A Prefeitura de Mafra convida a população para prestigiar as equipes que mantêm viva a tradição do futebol de campo no município.