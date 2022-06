Campeonato Municipal de Futebol série A inicia no domingo em Mafra

Após dois anos sem disputas devido à pandemia, a bola volta a rolar nos gramados mafrenses. No domingo, dia 12 de junho, inicia o Campeonato Municipal de Futebol Série A de 2022, uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Serão 10 equipes da cidade e interior  disputando o título de campeão da série A: AMAEC, Bar da Dora, Butuca FC, Coeio FC,  Grêmio Saltinho, Santa Cruz, MEC Posto Mallon, Milionários EC, Torino, Vasco Bela Vista.

A primeira rodada acontecerá no gramado do Grêmio Saltinho, com início às 9h15min.  Serão os seguintes jogos a serem disputados:

Horário Equipe  Equipe 09:15 Vasco Bela Vista Santa Cruz 13:30 Torino COEIO FC 13:30 Grêmio Saltinho COEIO FC

A segunda rodada está prevista para o próximo domingo, dia 19 de junho, no Estádio Municipal Alfredo Herbst. A Prefeitura de Mafra convida a população para prestigiar as equipes que mantêm viva a tradição do futebol de campo no município.