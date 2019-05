Cantor mafrense Márcio Pedro lança videoclipe da música “Bagunças”

Clique aqui e assista no YouTube

O cantor mafrense Márcio Pedro lançou recentemente o videoclipe da sua nova música “Bagunças”. A música foi composta por Lulu do Acordeon, juntamente com Márcio. A produção do vídeo é de Rodrigo Sampaio do Estúdio Sampa.

VINTE ANOS DE CARREIRA

Márcio é natural de Rio Negro-PR. Já são 20 anos dedicados à música. Iniciou a carreira com 14 anos de idade no CTG Rincão da Saudade de Rio Negro. Aos 17 anos foi convidado para participar do CTG Amor e Tradição na cidade de Rio Negrinho-SC, onde participou de vários festivais pelo estado, chegando a ser campeão catarinense e brasileiro de acordeon. Em seguida, foi convidado pelo CTG Querência do Tio Bento da cidade de São Bento do Sul-SC para ser o gaiteiro oficial, onde conseguiu o título de campeão brasileiro de acordeon em Cascavel-PR.

Em São Bento do Sul foi o fundador do grupo Santo Chão, onde dava aulas particulares de acordeon. Em seguida veio o primeiro CD com o grupo Os Pacholas, juntamente com o irmão Eloi Pedro. Com o grupo Os Pacholas, Pedro gravou quatro CDs com participações especiais de grandes nomes da música gaúcha, como Edson Dutra, João Luiz Correa e Gildinho do grupo Os Monarcas. Sua principal música de destaque é a “Surungo Campeiro”, com a participação dos cantores João Luiz Correa e Paulo Fogaça.

Márcio participou do programa Tamanho Família da TV Globo em 2016. Atualmente possui o Recanto do Acordeon no bairro Alto de Mafra, onde leciona aulas de música de acordeon, violão básico e técnicas de canto. Contato: 99987-7815 (WhatsApp).