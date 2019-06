Capacitações na área de saúde intensificadas em Mafra

A Secretaria Municipal de Saúde Mafra, por meio do NEP – Núcleo de Educação Permanente de Mafra, vem realizando, durante o ano de 2019, capacitações, reuniões técnicas internas e qualificações na modalidade de cursos e minicursos para os profissionais de saúde do município.

EQUIPES CAPACITADAS

Dando continuidade ao Planejamento de Capacitações e Qualificações de Educação Permanente, coordenado pelo NEP, durante o mês de junho, entre os dias 4 e 5, em parceria com SENAC, acontecerá o Curso “Comunicação em Saúde” para os profissionais de saúde como agentes de endemias, técnicos de enfermagem, recepcionistas, agentes administrativos, entre outros.

Visado ampliar a gestão das Coordenações de Saúde, por meio do SENAC será ministrado também, nos dias 5 e 6, o Curso “Lideranças – uma revisão da prática profissional”.

INOVAÇÃO NA SAÚDE

Com relação à modalidade de capacitações, a Secretaria Municipal de Saúde de Mafra está inovando ao estabelecer uma parceria com a Equipe do Acampamento Moriah, inspirada na experiência exitosa que foi “O Arqueiro” com a Secretaria Municipal de Educação. Será realizado o projeto “O Arqueiro na Saúde”, nos dias 7 e 8 junho, atingindo as lideranças da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, tanto dos serviços diretos quanto das coordenações das Unidades Básicas de Saúde.

Outras capacitações acontecerão ainda durante o ano de 2019, assim como o Planejamento da educação permanente 2020, que já está sendo pontuado, ancorado nas principais necessidades institucionais, cumprindo o Plano Municipal de Saúde – vigência 2019-2021.