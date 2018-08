CAPS de Mafra conta com novos profissionais para compor equipe multidisciplinar

A partir do dia 03 de setembro, a Secretaria de Saúde de Mafra vai contar com novos profissionais que irão atender no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e também em ações nas academias da saúde, no que tange a prevenção e promoção da saúde mental. Os novos profissionais vão atuar nesta nova proposta de trabalho, reforçando o acolhimento humanitário.

Compõem a equipe: naturólogo, farmacêutico, psicólogo e artesão. De acordo com a secretária da pasta, Jaqueline F. Previatti Veiga, num primeiro momento vai ser feito um projeto piloto nas academias da saúde da Vila Nova e Restinga, com foco na prevenção e promoção da saúde, com base na PICs – Práticas Integrativas e Complementares. Conforme o resultado, o projeto será expandido a outras academias.  “Com um bom acolhimento podemos ajudar as pessoas a lidar com suas emoções. Com uma equipe multidisciplina, proporcionamos um atendimento amplo, terapêutico, de resocialização e inclusivo”, concluiu.