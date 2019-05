CAPS de Mafra realiza atividades em homenagem ao Dia das Mães

Compartilhar no Facebook

Na tarde de quinta-feira 09, foram realizadas atividades em homenagem ao Dia das Mães no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS de Mafra. Além de um bingo com prendas produzidas pelos próprios pacientes nas oficinas e de um lanche especial, cada usuária do serviço que é mãe ganhou uma lembrança especial.

Outras atividades também vêm sendo realizadas, pois os usuários estão em ritmo de preparação para a Feira de Atrações e Serviços que acontecerá no dia 18 de maio – Dia da Luta Antimanicomial -, na praça Miguel Bieleck. Além de várias outras atrações, os pacientes exibirão os seus trabalhos de artesanato, que também estarão à venda no evento.