Caps I Casa Azul está temporariamente sem atendimento no local

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Mafra comunica que a unidade do Caps I Casa Azul ficará temporariamente sem atendimento no local, devido a um acidente de trânsito que resultou na queda do poste de luz, comprometendo os serviços de internet, iluminação e telefonia.

A fim de não comprometer a prestação de serviço aos usuários, os atendimentos médicos estarão sendo realizados no posto de saúde da Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n, telefone 3642-8005.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As oficinas coletivas e os atendimentos individuais com outros profissionais estão suspensos temporariamente. A atividade de Páscoa prevista para quarta-feira, dia 13, em dois períodos no boliche de Rio Negro acontecerá normalmente.

Em caso de d̼vidas, entrar em contato com a Secretaria de Sa̼de de Mafra pelo telefone 3641-5200 ou diretamente no local, Rua Mathias Piechnick, 55 РCentro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -