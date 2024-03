Caps I Casa Azul realiza atividades em comemoração ao Dia da Mulher

O Caps I Casa Azul está com diversas atividades programadas para o mês de março, em comemoração ao Dia da Mulher. Elas começaram na última terça-feira, dia 5, em parceria com o Senac de Rio Negro, com um dia de beleza, tendo como tema “Mulher, saúde mental e autoestima”, quando as usuárias foram acompanhadas pela pedagoga Emília Grein.

Outras atividades estão previstas nas próprias oficinas, com muita conversa sobre saúde mental e prevenção. Dentre elas, as participantes estão confeccionando lembranças do Dia da Mulher nas oficinas de artesanato.