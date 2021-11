CAPS I de Mafra inicia as atividades em comemoração ao final do ano

Na última quinta-feira, dia 18, tiveram início no CAPS I de Mafra as atividades em comemoração ao final do ano. A abertura foi com o Bingo de Natal, com o objetivo de interação entre os usuários, assim como trabalhar a atenção e a coordenação motora. Vale destacar que durante esta e demais atividades estão sendo respeitados os cuidados em relação à Covid-19: os usuários estão usando máscara e já foram vacinados. Também são separados em grupos menores para não haver aglomeração.

E tem mais Natal

Os usuários participaram nesta sexta-feira, 19, do campeonato de dominó e na próxima quarta-feira, 24, participam de atividades no Acampamento Moriah, onde estará presente o Papai Noel.

Outra atividade é que CAPS junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação enfeitará uma das praças do município (Praça Solidariedade) para o Natal.

