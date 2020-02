Compartilhar no Facebook

Os Centros de Educação Infantil e as Escolas de Educação Básica de Mafra realizaram seus carnavais onde alegria, empolgação e criatividade foram os destaques. Algumas unidades realizaram desfiles de fantasias e, em outras, os desfiles foram de fantasias produzidas com materiais recicláveis, como no CEIM Ana Rank. O que não importou foi o tema ou o motivo. O que contou foi a alegria contagiante das crianças, ao som das marchinhas tradicionais de carnaval.