Carnaval no SCFV anima a galera da terceira idade

A tarde de sexta-feira (21) mostrou que o Carnaval 2020 começou com muita animação. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizou um baile de carnaval para a terceira idade.

Dança de salão, danças coreografadas e muita animação fizeram parte do baile. Na ocasião aconteceu também o concurso que premiou a melhor fantasia, folião (mais experiente) destaque e casal destaque. A Secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, acompanhada da coordenadora de proteção social básica, Joci Ribas, deu as boas-vindas aos foliões e declarou a importância de participar de eventos como esse, que visam a integração entre as pessoas e principalmente o divertimento. Kátia também destacou o trabalho da equipe na realização do evento. “Hoje é um dia de alegria e temos prazer de proporcionar isto a vocês do SCFV. Parabenizo o esforço da minha equipe que preparou esta festa para vocês” concluiu.

Veja que ganhou os troféus de destaque: Â

CATEGORIA PREMIADO Melhor fantasia 1º lugar: Diva da Costa Dreher – cigana 2º lugar – Maria Cirene Pscheidt – havaiana 3º lugar – Leonilda Ploncoski – havaina Casal destaque Evandro e Soili Maas / Rosinha Sacht Schletz e Salvador Sampaio Folião destaque Tereza Ruthes