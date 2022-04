Carreta Agro do Banco do Brasil está em Mafra para movimentar a economia local

A manhã desta segunda-feira, 25, iniciou com destaque para a agricultura e o agronegócio local, com a etapa Mafra, da Carreta Agro do Banco do Brasil. Ela estará exposta até terça-feira, dia 26 de abril, na Praça Guilherme Abry, ao lado da agência.

Sua presen√ßa no munic√≠pio visa potencializar neg√≥cios, refor√ßar a presen√ßa do Banco junto ao segmento agropecu√°rio e divulgar produtos, servi√ßos e inova√ß√Ķes tecnol√≥gicas ao setor, al√©m de assessoria aos produtores rurais.

A Gerente Geral do Banco do Brasil, Marielly Rohrbacher afirmou que o evento foi constru√≠do por muitas m√£os, com as sugest√Ķes e parcerias da ACIM, Prefeitura de Mafra/Secretaria de Agricultura, sindicatos, assist√™ncias t√©cnicas, revendas e clientes.¬† ‚ÄúQuando tivemos a confirma√ß√£o da etapa Mafra da Carreta Agro, pensamos em como fazer um evento de impacto para o munic√≠pio, para o Planalto Norte e em como agregar√≠amos valores para quem passasse por aqui‚ÄĚ, declarou agradecendo a presen√ßa de todos.

A força do agronegócio

O Prefeito Emerson Maas afirmou que onde houver qualquer evento fortalecendo o agroneg√≥cio mafrense ele estar√° presente. ‚ÄúO agroneg√≥cio em Mafra √© a grande for√ßa pujante que leva √† frente o nosso com√©rcio, as nossas ind√ļstrias e que movimenta o nosso cen√°rio econ√īmico‚ÄĚ, afirmou apresentando dados de que Mafra, atualmente, √© a 4¬™ cidade com maior movimento no agroneg√≥cio de Santa Catarina. ‚ÄúEm termos de produ√ß√£o prim√°ria Mafra √© a primeira do Estado, perdemos para as cidades que tem agrega√ß√£o de valor √† produ√ß√£o, com frigor√≠ficos ou f√°bricas de ra√ß√£o, por exemplo (dados do Movimento Econ√īmico de Santa Catarina). Isso demonstra o quanto √© importante o agroneg√≥cio em nossa cidade e que muito nos orgulha, aumentando, por√©m,¬† a nossa responsabilidade enquanto poder p√ļblico, em oferecer o suporte que o agricultor precisa‚ÄĚ, declarou.

Maas falou do fortalecimento das associa√ß√Ķes do interior. ‚ÄúEstamos retomando a for√ßa do campo com as nossas associa√ß√Ķes. Queremos dar voz e for√ßa para os nossos produtores‚ÄĚ, declarou anunciando programas como o Porteira Adentro e aquisi√ß√£o de equipamentos que podem ter seu uso compartilhado atrav√©s das associa√ß√Ķes, as quais atuar√£o junto aos agricultores.¬† Ele parabenizou ao Banco do Brasil pelo evento.

R$ 50 milh√Ķes

O Superintendente Comercial do Banco do Brasil da Regional de Blumenau, Ricardo Damiani, explicou que o¬†Circuito de Neg√≥cios Agro percorrer√° mais de 60 mil km, com¬† paradas em centenas de cidades do pa√≠s. ‚ÄúO objetivo √© levar¬†bons neg√≥cios¬†para os produtores rurais,¬†movimentar a economia¬†de cada munic√≠pio, bem como realizar palestras para disseminar¬†conhecimento t√©cnico¬†e¬†boas pr√°ticas¬†no campo, explicou. Conforme declarou, o Banco do Brasil quer ser o maior parceiro do agroneg√≥cio.¬† ‚ÄúSer√£o dois dias de intenso movimento nessa ‚ÄėFeira de Neg√≥cios‚Äô‚ÄĚ, afirmou anunciando¬† que o Banco do Brasil disponibilizar√° R$ 50 milh√Ķes de reais at√© o final do Plano Safra,¬† para¬† auxiliar a economia local. O Banco do Brasil liberou¬† a aplica√ß√£o de R$265 milh√Ķes para o Agroneg√≥cio no munic√≠pio, por meio de custeio e investimentos, sendo que neste plano safra j√° ultrapassou os R$ 75 milh√Ķes de libera√ß√£o de Cr√©dito.