Carreta escola inicia cursos em Mafra

Na sexta-feira, 1º de março, a Carreta Escola Panificação e Açougue do Senac – unidade móvel de ensino – iniciou suas atividades em Mafra com a aula inaugural do curso de “Técnicas de Cozinha: salgados e doces”.

Na ocasião, estiveram presentes a diretora do Senac de Mafra, Raqueli Parise Peng, o presidente do Sindilojas, Antonio Nahum Zaine, o secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira e o prefeito Emerson Maas.

Todos destacaram a importância do curso para os participantes, no sentido do aprimoramento para o mercado de trabalho, com mão de obra qualificada e empreendedorismo. Desejando sucesso, o prefeito destacou a pareceria com o Senac, o Sindilojas e demais parceiros que proporcionaram 200 vagas divididas em 8 cursos gratuitos. Vale destacar que todas as vagas foram preenchidas e os cursos ainda contam com lista de espera. A carreta escola permanece em Mafra até junho. Mais informações pelo telefone 47 3208-0130 (SENAC).