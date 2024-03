Carreta Escola Panificação e Açougue do Senac está com inscrições abertas para cursos de qualificação

A partir desta sexta-feira, 1º de março e até junho, a Carreta Escola Panificação e Açougue do Senac – unidade móvel de ensino – começa a oferecer cursos gratuitos de qualificação nas áreas de panificação, confeitaria, açougue e outras correlatas. A carreta, com 14 metros de comprimento e 7,4metros de largura está estacionada na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, equipada com toda aparelhagem e utensílios necessários para realização dos cursos.

Os cursos

No período vespertino são oferecidos: Técnicas de confeitaria (60 horas); Técnicas em panificação (40 horas); Técnicas de cozinha – salgados e doces (56 horas); Técnicas para açougueiro (40 horas); Preparo de pães artesanais (40 horas); Preparo de pizzas (20 horas). Dois outros cursos serão oferecidos no período noturno: Açougueiro (160 horas) e Técnicas para serviços de panificação e confeitaria (108 horas). Cada curso possui 25 vagas.

Para participar

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Senac de Mafra (R. Felipe Schmidt, 809 – Centro I Baixada) ou via WhatsApp (47 98844-4438). Os pré-requisitos são ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental I completo. Documentos: RG, CPF e Comprovante de residência (no caso de aluno menor de idade, este deverá estar acompanhado do responsável legal portanto documentos pessoais). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 47 3208-0130 (SENAC).

Iniciativa

Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Senac-SC e a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, além de redes supermercadistas e frigoríficos da região. Para o secretário da pasta, João Lázaro Lélis Ferreira, o objetivo, além de ofertar diversos cursos para a população, visa valorizar os produtos locais, fomentar a economia local, melhorar o ambiente e a criação de novos negócios. “A chegada da carreta será especialmente vantajosa para o turismo, um setor crucial na economia do município. Chega à cidade para enriquecer o nosso cenário gastronômico que foi destaque no recente Mafra à Mesa”, declarou o secretário.

Já o prefeito de Mafra, Emerson Maas, que foi conhecer de perto as instalações, estrutura física e tudo o que a carreta comporta, aproveitou a ocasião para convidar a população a participar dos cursos do Senac. “A carreta está bem localizada, com fácil acesso, os cursos são gratuitos. Essa formação representa uma chance para desenvolvimento pessoal e econômico, fundamentada no respeito e na convicção de que há muitas pessoas talentosas aqui, ávidas por oportunidades, seja como MEI ou funcionário de empresa”, concluiu Maas.