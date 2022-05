Casa pega fogo em Mafra; proprietários alegam que vizinhos faziam ameaças

Ocorrências policiais do período de 20 a 26 de maio de 2022.

INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA

Na quinta-feira, 26, por volta das 3h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Campo São Lourenço, onde uma moradora, uma mulher de 40 anos de idade, relatou que saíram de casa para levar a mãe na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao retornarem encontraram a casa em chamas. Que acreditam se tratar de um incêndio criminoso, pois vinham recebendo ameaças de vizinhos. Foi acionada a Polícia Civil de Mafra, a qual assumiu as investigações sobre o fato. O Corpo de Bombeiros efetuou o combate às chamas, no entanto a residência queimou quase que totalmente. O laudo pericial será feito pelo mesmo Corpo de Bombeiros e poderá apontar as causas do incêndio.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na terça-feira, 24, por volta das 2h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, onde uma mulher de 52 anos de idade relatou que ao chegar em casa percebeu que seu filho, um homem de 27 anos de idade, arrebentou a porta do seu apartamento e após sua chegada passou a proferir injúrias e ameaças contra a vítima, sendo que é costumeiro o fato de ser ameaçada pelo mesmo. O referido homem foi preso em flagrante por ameaça, injúria e dano, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

Na terça-feira, 24, por volta das 15h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina, quando abordou um homem de 30 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse três “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

PM CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

Na terça-feira, 24, por volta das 22h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Germano Neundorf, Vila Nova, onde efetuou vistoria preventiva num bar. No interior do estabelecimento foi abordado um homem de 50 anos de idade, o qual possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão em aberto. O referido homem foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra para as providências cabíveis.