CASAN amplia serviços remotos e restringe atendimento presencial

A fim de reduzir a necessidade de atendimento presencial e estimular o uso da interação remota, a Companhia amplia os serviços disponibilizados pela Central de Atendimento 0800 e pelo Portal de Relacionamento e-CASAN.

Solicitações de serviços relacionados à falta de água, informes de vazamentos de água e esgoto, pedido de revisão de leitura, deslocamentos de cavalete e ramal, substituição de hidrômetro e, principalmente, solicitações de religação de água – que exigia a presença física do usuário para atualização cadastral -, somente serão atendidos pelo telefone ou via chat no site www.casan.com.br.

As mudanças nos procedimentos valem a partir do dia 18, quarta-feira, com o objetivo de auxiliar na prevenção e no combate ao coronavírus.

Serviços que ainda necessitem a presença do solicitante estão sob análise na empresa para que possam também ser solicitados por meio eletrônico nos próximos dias.

“Cerca de 90% de nossos serviços já estão disponíveis remotamente e, nesse período emergencial, só serão prestados via internet, telefone ou aplicativo”, diz o gerente Comercial, Paulo Peressoni. “Será importante que, à medida do possível, os usuários adiem as solicitações que exijam a presença física na loja, pois o atendimento presencial estará bem restrito”.

PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE OU 0800 643 0195

– Informações sobre falta de água

– Registro de vazamento

РSolicita̤̣o de deslocamento de cavalete

РAltera̤̣o de valores da fatura

– Emissão de 2ª via da fatura

РSolicita̤̣o de certiḍo negativa ou de quita̤̣o de d̩bito

– Ferramenta que permite acompanhar o histórico de volume fornecido e o consumo diário do imóvel.