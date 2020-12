CASAN conclui melhorias em redes de abastecimento em Mafra

Com mão de obra própria, a CASAN de Mafra está concluindo esta semana quase 10 quilômetros de novas redes de distribuição de água no Bairro São Lourenço.

Em trabalho realizado numa parceria com a Prefeitura Municipal, que está realizando o recapeamento das vias, as redes foram retiradas do meio das ruas e levadas para os dois lados de passeio. Dessa forma, as tubulações ficarão menos sujeitas a vazamentos decorrentes da trepidação provocada pelos veículos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além de transferir as tubulações para local mais seguro, o bairro ganha um reforço, pois as tubulações que eram de 50 milímetros agora são todas de 150mm.

A equipe também realizou a instalação de registros de manobras na região (o que possibilita melhor operação dos sistema) e de ventosas (equipamentos que permitem o controle da pressão). Foi ainda realizada a mudança de todos os ramais que ligam as novas redes aos imóveis.

“Há meses trabalhamos acompanhando as obras de calçadas e pavimentação asfáltica, numa demonstração de que mesmo sem o Contrato de Programa assinado e a insegurança instalada após o término do convênio de cooperação, os serviços continuam com a mesma dedicação e qualidade, reforçando o comprometimento com os moradores”, informa o chefe da agência, Honório Fragoso.

Toda a interligação das novas redes e ramais ficará completa até esta terça-feira, melhorando o abastecimento e evitando danos na nova pavimentação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -