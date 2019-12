CASAN reforça dicas de uso responsável da água

Ao ingressar no período de maior consumo do ano, que vai do Natal a 10 de janeiro, a CASAN relembra aos moradores e visitantes de Santa Catarina a importância de fazer um uso consciente de água tratada.

“Assim como ocorreu no período de estiagem, que se arrastou de maio a outubro, temos certeza de que a população pode colaborar e reduzir o consumo agora”, destaca o engenheiro Guilherme Campos, coordenador de Operação Verão da CASAN. “É bom para a natureza, bom para o sistema de abastecimento e muito bom para o bolso”, complementa.

Sob o slogan “Pingo de Consciência”, a Companhia lançou uma série de peças que estimulam a economia de água e representam medidas simples, ao alcance de todos. As orientações serão compartilhadas no site www.casan.com.br, nas Redes Sociais da empresa e do Governo do Estado. Cada peça mostra o quanto é possível economizar em cada ação consciente.

A Companhia investiu R$ 46,8 milhões em 66 ações ao longo de 2019 em todo o Estado para ampliar a segurança das operações nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Com três sistemas principais de abastecimento para atender Florianópolis e a Região Metropolitana – a região mais procurada pelos turistas no Verão –, a CASAN trabalha com a capacidade de disponibilizar aproximadamente 317 milhões de litros/dia de água.

Mas a orientação de uso consciente sugere cuidados aos hábitos de higiene no banheiro (área da residência onde se consome o equivalente a 70% de uma família), limpezas na cozinha e no pátio.

“As dicas de economia estão cada vez mais difundidas, e até são conhecidas de muitas pessoas, mas colocá-las em prática no dia a dia, com apoio da família, é que talvez seja o maior desafio”, complementa o engenheiro Campos.

CONHEÇA ALGUMAS PEÇAS E RECOMENDAÇÕES DA CAMPANHA “PINGO DE CONSCIÊNCIA”

– Banho: esse é um dos momentos em que mais gastamos água

É natural que o banho seja também um momento de prazer e relaxamento, mas ter consciência sobre o quanto se gasta com o chuveiro aberto ajuda a reduzir esse tempo.

É claro que tudo depende do tipo de chuveiro, se você mora em casa ou apartamento, mas, em média, gasta-se em torno de 6 litros de água por minuto. Então, em um banho de 20 minutos, o gasto de água pode chegar a 120 litros.

Em um banho de 5 minutos (se você passar a marcar verá que não é pouco tempo), é possível reduzir o uso da água para 30 litros de água.

– Em apartamentos, os números são mais alarmantes: um banho de 15 minutos consome 243 litros de água. Reduzindo o tempo para 5 minutos, a economia pode chegar a 162 litros.

– Evite escovar os dentes, se barbear ou depilar embaixo do chuveiro.

– Escovar os dentes com água corrente: é preciso?

Quando você escova os dentes durante cinco minutos com a torneira não muito aberta, gasta aproximadamente 12 litros de água em casa e 80 litros em apartamento. Se fechar a torneira enquanto escova os dentes, e enxaguar a boca com um copo d’água, pode economizar 11,5 litros em casa e de 79 litros em apartamento.

– Descarga: é preciso atenção nesse momento em que se gasta muita água!

Não aperte a descarga mais tempo do que o necessário.

Um vaso sanitário com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta cerca de 12 litros. Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a gastar até 30 litros. Por esta razão, deve-se manter a válvula da descarga sempre regulada, consertando-se os problemas assim que forem notados.

Além disso, é importante não fazer o vaso sanitário de lixeira, jogando cabelos, cigarros, papeis ou outros materiais que vão exigir que a descarga seja acionada várias vezes.